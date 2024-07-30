掃管笏新盤不排除暫停部分工程　長實趙國雄：新盤庫存壓力減少

日前有網民於社交平台發帖文，指新地（0016）與興勝創建（0896）合作的屯門掃管笏項目出現「爛尾」、「停工」情況，不過新地於周一（29日）澄清表示，相關內容不盡不實，有誤導之嫌，又指地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程。有「樓神」之稱長實集團（1113）執行董事趙國雄出席活動時表示，「對行家做法唔評論」，不過認為市場有千幾伙暫時「唔拎出市場」，對樓市有利。



千幾伙暫時「唔拎出市場」有利樓市

早前市場傳出新地旗下掃管笏項目停工，長實執行董事趙國雄表示，「對行家做法唔評論」，認為對市場沒有影響，反而目前有千幾伙暫時「唔拎出市場」，對市場新盤庫存壓力減少，利好市場。

飛揚不會遲入伙、交樓將早於關鍵日期

事實上，長實在同區掃管笏亦有住盤新盤正在興建中，趙國雄表示，旗下同區鄰近的新盤項目飛揚，強調不會遲入伙，直言集團起樓一直全速進行，並指交樓日期將會比關鍵日期提早，項目將陸續通知買家入伙。資料顯示，飛揚第二期將於2024年12月入伙，而屋苑首期飛揚第一期在今年3月份已開始入伙。

下半年推Blue Coast 3C期、啟德新盤

至於集團其他新盤部署，趙國雄表示，下半年將會推出兩個新盤，分別為黃竹坑Blue Coast 3C期，將於今年第四季推出。而啟德項目目前未批預售樓花同意書，當同意書批出後也將於今年內推出。