新地澄清：掃管笏項目因市場變化作設計改動　沒有解僱任何員工

近日有網民於社交平台發帖文，指新地（0016）與興勝創建（0896）合作的屯門掃管笏項目出現「爛尾」情況。因應近日網上有不少就屯門掃管笏項目的傳言，新地澄清表示，相關內容不盡不實，有誤導之嫌。



新地指，就集團與興勝創建合資發展位於屯門掃管笏的住宅項目，正因應市場變化作出設計改動，為此，地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程。新地將適時再就新設計向政府提交申請文件。

新地又表示，並沒有因項目調整而解僱任何員工，受影響之新地員工將獲安排調職至其他項目。

新地與興勝創建合資發展的屯門掃十笏項目，因應市場變化作出設計改動。（網上圖片）

3年前補地價26.83億、每呎4373元

翻查資料，上述住宅項目在2021年1月份達成補地價協議，涉及補地價金額26.83億元。該項目總地盤面積約235,990平方呎，總建築面積最高將約為613,570平方呎。以此計算，每方呎補地價為4,373元。興勝創建持有該項目份額24.82%。

被外界稱為星堤2期、早前曾申建1326伙

該項目位於掃管笏路及管翠路交界，早前已向城規會申請發展，將分兩期發展，計劃興建7幢樓高11層至20層高的住宅大廈，涉及1,326伙。另將提供兩座面積約2.46萬平方呎的會所。由於鄰近新地樓盤星堤，當時該項目被外界暫稱為星堤2期。