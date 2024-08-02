壽臣山洋房獲內地客3.2億買入　年半前曾內部轉讓　今賣平13%

英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，於7月15日以逾3.2億元沽出一幢洋房。至於新買家為內地客，登記姓名為簡體字及國語拼音。值得留意，該洋房曾在2023年3月底以3.67億元作內部轉讓，即最新賣平近4,700萬元或12.8%。



新買家姓鄧 英文名屬國語拼音料為內地人

涉及為壽臣山15號的12號洋房，實用面積4,696平方呎，屬四房四套間隔，連1,582平方呎花園及泳池，以及1,121平方呎天台。

翻查資料，洋房新買家姓其鄧，其中英文登記姓名為簡體字，另英文名則屬國語拼音，料為內地背景人士，當時入市採45天現金付款計劃。

該幢12號洋房於2023年3月31日由「買方是賣方的有關連人士」即內部轉讓方式以3.67億元沽出。

事隔逾一年半賣平12.8%。

曾以內部轉讓方式沽 事隔逾年半賣平12.8%

該幢12號洋房於2023年3月31日透過內部轉讓方式以3.67億元沽出，即由「買方是賣方的有關連人士」。而該名內部轉讓買家為「潤港有限公司」，其公司董事屬發展商相關人士。另據成交紀錄冊顯示，該洋房成交金額亦已於簽署買賣合約之時付清，並登記於買賣合約的日期之中。

不過，該洋房新近於2024年7月15日以逾3.2億元獲內地客買入，即單位相隔逾一年半，賣平4,694萬元或12.8%。

一手銷監局：成交無問題 不涉及任何違規

值得留意的是，該洋房於逾一年半後、未有錄任何取消交易紀錄下重售。《香港01》就上述情況向一手住宅物業銷售監管局查詢。

局方回應指，雖然洋房在未有取消交易紀錄下重售，但由於早前內部轉讓，買家公司董事仍屬發展商相關人士，換言之，上述12號洋房於內部轉讓後仍然由發展商持有。而當中內部轉讓成交手續亦未有發現問題。

至於是次逾3.2億元之成交亦屬一手全新成交，故仍然受一手條例監管。最後局方強調是次成交是無問題，不涉及任何違規。