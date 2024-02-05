Elize PARK價單30伙轉招標　一手銷監局：給予賣方相關彈性

樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK上周以價單形式推盤，首張價單提供30伙，折實平均呎價高達26,688元，貴過去年何文田新盤約27%，隨後發展商因應市況調整銷售策略，認為以招標方式出售單位，做法更靈活。一手住宅物業銷售監管局就上述事件回覆《香港01》表示，《一手住宅物業銷售條例》沒有禁止賣方把已在價單上列出售價的指明住宅物業，以招標方式出售或提供出售。又指這是考慮到賣方可能會不時改變其商業策略及決定，給予賣方相關彈性。



有違地建會住宅物業招標指引

不過地產建設商會在2019年曾向會員發出指引，規定除獨立屋、洋房及特色戶外，所有100平方米（約1,076平方呎）以下的分層單位，不可以招標出售。及後更新指引，放寬實用面積70平方呎（753平方呎）以上三房戶亦可招標出售。而樂風集團在上周已回應指，地產建設商會供業界的僅屬指引，具參考價值。

銷售監管局表示，根據一手住宅物業銷售資訊網紀錄，發展項目「ELIZE PARK」的賣方在2024年1月30日發出價單，並於2024年2月2日發出銷售安排，以招標形式出售30個單位，招標日期為2024年2月6日至2024年3月5日。有關賣方在招標前已就該些單位發出價單。

銷監局：給予賣方相關彈性

有關賣方提供銷售安排，根據《條例》規定，賣方須在出售有關一手住宅物業的日期前的最少3日期間內發布相關的銷售安排。

《條例》沒有禁止賣方把已在價單上列出售價的指明住宅物業以招標方式出售或提供出售。這是考慮到賣方可能會不時改變其商業策略及決定，給予賣方相關彈性，以出售其指明住宅物業。

根據《條例》第67條，賣方若以招標方式銷售一手住宅物業，《條例》第二部第三分部有關價單的部分不適用，即是賣方只是不用提供價單，但仍須符合《條例》下其他各項規定，包括提供售樓說明書、載有銷售安排的文件以及成交紀錄冊。

銷售監管局提醒準買家，在考慮購買以招標方式銷售的一手住宅物業時，即使單位的售價曾在價單上列出，仍要小心衡量入標價錢，並參考同類物業近期的成交價，有需要時，要諮詢專業人士的意見。銷售監管局會繼續密切留意銷售情況，如發現任何涉嫌違反《條例》的情況，會跟進調查。