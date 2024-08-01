公司客8600萬買禮頓山四房　簽約前兩周才成立　上手15年賺4880萬

二手市場不斷錄得豪宅成交，有公司客擲8,600萬元買跑馬地禮頓山四房連車位，呎價約49,884元，值得留意，該公司在簽約前兩周才成立。至於上手業主持貨15年，轉手帳賺4,880萬元離場。



禮頓山四房8600萬連車位沽

據資料顯示，涉及單位為禮頓山5座中層A室，實用面積1,724平方呎，屬四房間隔。單位於7月8日沽出以8,600萬元連車位沽出，呎價約49,884元。翻查資料顯示，該買家以「WBTS INVESTMENT LIMITED」入市，其公司董事姓梁。

惟值得留意的是，該間公司的成立日期為6月24日，即於入市前兩周才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

跑馬地禮頓山。（網上圖片）

上手業主15年帳賺4880萬

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約365.5萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及1,290萬元，反映撤辣後慳稅924.5萬元或71.7%。

據悉，原業主同屬公司客，於2009年6月以3,720萬元購入單位，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利4,880萬元，單位期內升值近1.31倍。