維港1號連環撻訂9伙 2021年入市眾買家被殺訂735萬 明重新發售
撰文：李明珠
出版：更新：
新盤市場錄得多宗撻訂個案。中國海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，最新連錄9宗撻訂，涉及金額約8,165.4萬元，發展商共殺訂約735萬元。
成交紀錄冊資料顯示，該9伙撻訂單位包括8伙一房及1伙兩房戶，實用面積330至482平方呎。
均屬2021年買入、總成交價8165萬
該批單位均於2021年售出，成交價由790.8萬至1,252萬元，折合呎價約23,060至28,155元，合共涉資8,165.4萬元。
單位最新於本月9日正式終止交易，每伙分別沒收樓價5%或10%訂金，眾買家合共損失約735萬元。
維港1號明賣11伙 其中9伙屬撻訂貨
此外，發展商同時公佈新一份銷售安排，該盤將於明日（13日）發售11伙，包括上述最新撻訂的9伙。
7月新盤撻訂僅錄15宗、屬撤辣後最少月份 較6月急跌近七成啟德柏蔚森I首錄兩宗撻訂 一房及三房買家棄購、遭沒收71萬訂金白石角海日灣II撻大訂 兩房買家遭沒收194萬訂澐璟四房買家一年前1.22億入市 撻訂輸1200萬 市傳再買高層單位旺角千望179呎開放式戶撻訂 買家撤辣前入市輸逾19萬訂金屯門NOVO LAND第3B期連撻2伙 一房買家共遭殺訂逾38萬