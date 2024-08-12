維港1號連環撻訂9伙　2021年入市眾買家被殺訂735萬　明重新發售

新盤市場錄得多宗撻訂個案。中國海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，最新連錄9宗撻訂，涉及金額約8,165.4萬元，發展商共殺訂約735萬元。



成交紀錄冊資料顯示，該9伙撻訂單位包括8伙一房及1伙兩房戶，實用面積330至482平方呎。

均屬2021年買入、總成交價8165萬

該批單位均於2021年售出，成交價由790.8萬至1,252萬元，折合呎價約23,060至28,155元，合共涉資8,165.4萬元。

單位最新於本月9日正式終止交易，每伙分別沒收樓價5%或10%訂金，眾買家合共損失約735萬元。

啟德維港1號。

維港1號明賣11伙 其中9伙屬撻訂貨

此外，發展商同時公佈新一份銷售安排，該盤將於明日（13日）發售11伙，包括上述最新撻訂的9伙。

啟德維港1號。