7月新盤撻訂僅錄15宗、屬撤辣後最少月份　較6月急跌近七成

撤辣效應減退，新盤成交量下跌，撻訂潮情況放緩。據《香港01》統計，截至7月31日，7月一手新盤市場暫錄約15宗撻訂，涉及殺訂金額共2,161.7萬元，為撤辣後最少撻訂宗數的月份，亦較6月的45宗相比減少了了30宗，急跌67%。



西南九龍維港滙II錄3伙撻訂

於7月份錄得最多撻訂的新盤為信置（0083）與會德豐地產旗下的西南九龍維港滙II，共有3宗撻訂。涉及的單位包括2伙兩房及1伙四房單位，成交價由1,470.3萬元至4,680萬元，3伙於月内撻訂後分別遭沒收5%訂金，合共約381.9萬元。

維港滙。

啟德柏蔚森I 7月開售即錄兩宗撻訂

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」於7月進行首輪銷售後，即錄兩宗撻訂，發展商共殺訂約71萬元。撻訂的單位包括1伙一房及1或三房，單位分別於月初首輪銷售中以447.5萬元及967.7萬元成交，折合呎價約16,214元和18,900元。

惟兩伙單位顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已經棄購，並各自遭沒收樓價5%訂金，涉及金額約22.4萬元及48.4萬元。

啟德新盤柏蔚森

NOVO LAND第3B期連錄2伙撻訂

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期同樣於7月連錄2伙撻訂，亦屬項目首錄撻訂個案。該2伙撻訂單位均位處第2A座高層F室，實用面積為300平方呎，屬一房間隔，成交價分別為385.79萬元及385.35萬元。最終發展商殺訂5%，共涉約38.56萬元。