估價不足｜樓花買家陷撻訂危機　專家贈「救命錦囊」、最高借9成

樓市持續回軟，目前本港樓價水平已較高位累積下挫高達約27%。近數年於樓市高位買入新盤樓花單位的買家，不少選擇「壯士斷臂」撻訂離場，不過新近有發展商落實向撻訂買家追收差價，令市場高度關注。有不少新盤樓花買家目前正面對樓價大幅回落導致單位估價不足的情況，估價不足將令樓花買家未能順利向銀行承做高成數按揭，因而未能取得足夠的貸款向發展商支付尾數，最終或導致撻訂收場，損失首期。



有按揭界人士表示，面對上述情況，最簡單直接當然是抬錢上會，不過實際上仍有「救命錦囊」，新盤樓花買家或可向私營按保公司，申請高達樓價90%的高成數按揭，不過需要留意相關做法的「利弊」。



預早查詢各家銀行 經上訴機制可拉高估價3至5%

樓市回落導致新盤估價不足情況出現。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，雖然整體樓市大幅回落超過四分之一，新盤買家面對估價不足情況，但由於每一家銀行對於物業估價也有不同的估算，因此買家可提早向不同銀行作查詢，預計各家銀行對物業估價也可能會有5至10%的差距。

此外，他又指出，銀行提供的物業估價與成交價有落差的時候，按揭申請人可透過一個上訴機制，拉高銀行估價3至5%，對承揭按揭有一定幫助。不過對於近兩年的大跌市，相信只是杯水車薪，未必有太大作用。

近年樓市持續回軟，目前本港樓價水平已較高位累積下挫高達約27%，有部份樓花買家正面臨估價不足導致的撻訂風險。（梁鵬威攝）

抬錢上會獲家人資助 避提及「向家人借回來」

曹德明又表示，面對估價不足時，其實抬錢上會的機會非常大，不過部份買家未必有足夠儲蓄，因此或需要屋企人支持及資助。

不過在此情況下，銀行會向按揭申請人查詢資金來源，曹德明強調遇上述情況時，申請人必須強調是「家人支持及資助，而非向家人借回來」。他解釋，假若資金是向家人「借來」，即暗示未來也需要償還該筆款項，因而影響按揭申請人的供款能力計算。

按揭專家表示，如遇估價不足抬錢上價，需向家人救助，相關資金最好強調是「家人支持及資助，而非向家人借回來」。以免影響供款能力計算。

必要時或加按家人物業、FULL PAY買入新樓

而遇上抬錢上會時，如有必要也運用加按現有物業套現。曹德明舉例說，有買家以700萬元買入一個新盤單位，當按揭申請人遇上估價不足及個人資金不足時，假若其家人本身已擁有一層早年買落、已供斷、樓價2,000萬元的自住物業，可以考慮透過加按該物業進行套現，然後FULL PAY買入一個較低價的新樓單位，變成「以樓換樓」的情況。而及後供款則由業主與家人商討如何分擔。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

私營按保公司或以高峰期成交價作估價 可借樓價9成

至於星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝則表示，如遇估價不足情況，按揭申請人可以考慮採用私營按揭保險公司。雖然目前整體樓價較高峰大挫兩成半，但個別私營按揭保險公司的估價依然進取，個別更願意以高峰期的物業成交價作為估價，以作按揭審批，因此樓價3,000萬元以下的住宅單位也可借9成樓價。該類按揭的實際按息與目前市面上的銀行看齊，大約是4.125%，還款期最長也是30年。

按揭保險費6至7% 較一般高一倍

不過相關按揭保險費高達貸款額的6至7%，遠高於一般的3%。此外，按揭保險費最多只有50%可拼入貸款額中，於供款期內每月償還，另外50%保費則由申請人自行負責。此外，銀行不會為申請私營按保的客戶提供Mortgage link，變相有多餘資金也不能對沖利息支出。

不設Mortgage link對沖利息支出

他認為，上述做法可取，總好過即時撻訂損失首期。但也需要留意，目前只有兩間銀行接受申請人申請私營按保，選擇較少，難以比較不同銀行的按揭方案。