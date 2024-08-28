估價不足｜買樓築愛巢遇抬錢50萬上會　業主：當時對樓市有憧憬

本港樓市表現持續疲弱，本港樓價水平已較2021年8月時中原城市領先指數CCL歷史高位191.34點，累挫逾27%。換言之，樓價表現持續下滑，銀行對住宅單位估值也轉趨保守，並有大幅下調的情況。有不少於樓價高位入市新樓兼選用建築期付款的小業主，或受樓價下跌、發展商劈價賣樓，甚至高回佣影響，導致無法借足按揭，最終需要抬錢上會。



買樓結婚築愛巢 業主Ray：當時對樓市抱有憧憬

從事私人助理（Personal Assistant）的Ray月入約5萬元，因為打算與女朋友結婚，所以在2023年中買入一個樓價逾400多萬元、位於大埔白石角的逾200平方呎開放式樓花單位，作為婚後愛巢，單位目前月供約1.5萬元。

逾四球購白石角開放式樓花單位

Ray透露，當時入市準備一成約40萬元左右資金作為首期，並選用建築期付款辦法，即是可以於收樓前約14日處理銀行按揭申請，向發展商繳交餘下樓價九成尾數。雖然，2023年中入市的樓價已較2021年8月歷史高位回落逾12％，但Ray表示入市買樓的時候，除了打算結婚築愛巢外，更是對樓市仍然抱有一個憧憬。

業主Ray2023年中買入一個樓價逾400多萬元、位於大埔白石角的開放式樓花單位作為婚後愛巢。（黃浩謙攝）

抬錢50萬上會承造按揭 入市成本急升

買新樓撞正樓市下行，最令人擔心莫過於無法借足按揭，終要「抬錢上會」（向銀行補差價才能承做按揭）。估價不足最終發生了，Ray坦言自己最初是絕對沒有想過要「抬錢上會」，又指早於今年3月份已開始向銀行申請按揭貸款，但由於當時估價不足，銀行開出的貸款額不足以向發展商找清尾數。

換言之，樓價尾數及貸款金額之間的差額，則要由自己自行填補。Ray指即使計及銀行開出的現金回贈，自己仍然需要補貼約50萬元的資金。如連同早前40萬元首期計，Ray今次入市成本急升至90萬元。

單位屬開放式設計。（黃浩謙攝）

有感終買開放式屬「賭對咗」

Ray表示，當初買樓的時候除了打算買開放式單位外，亦有考慮過買一房單位。但幸運的是因為今次買入的開放式單位樓層較高，而外望景觀亦一房單位好，所以當時果斷買入開放式單位。

若買一房「抬錢上會」肯定不止50萬

回望今日，Ray太太亦慶幸當時買入的是開放式單位，否則的話「抬錢上會」的錢肯定不止50萬元，財政負擔亦會增大。以目前情形而言，算是在開放式單位及一房單位之間「賭對咗」。

外望開揚景及小量海景。（黃浩謙攝）

寄望未來經濟轉好 「連鎖效應下樓價同其他嘢都會好」

與業主二人閒談之間，亦不難發現他們二人都屬「穩陣派」，於結婚後亦共同制定儲錢的方案，亦會將每一筆使費都清楚記錄下來，以方便計數。另外又笑言多虧過去2至3年疫情封關令到自己消費減少變相可以儲到錢。

Ray亦表示今次「抬錢上會」的確有傷元氣，但慶幸二人亦有儲錢習慣。加上「抬錢上會」金額亦只佔儲蓄的少部份，所以仍然可以負擔，但之後自己亦要更加努力賺錢。

雖然單位買入自住對樓價升跌影響未必不大，但Ray亦寄望未來香港經濟可以好一點，「咁大家都賺到錢，連鎖效應下，樓價同其他嘢都會好」。

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