十大屋苑周末11宗成交　按周減少1宗　力保雙位數

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，雖較上周末減少1宗，但仍連續4周末錄得雙位數，當中5個屋苑零成交，按周末減少1個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局將於下月議息，買家大多採取觀望態度，本周末十大屋苑仍錄得雙位數成交量，表現已不錯。本周末港島東有全新盤首輪開售，錄得理想銷情，可見購買力仍在，相信下月聯儲局正式啟動減息後，積累的購買力將會釋放，樓市氣氛將會反彈。



港島區方面，海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末零成交改善，平均實用呎價12,717元。成交單位包括32座高層D室，實用面積521平方呎，兩房間隔，成交價630.8萬元，呎價12,107元，屬平價成交。原業主於1998年以269萬元買入單位，最初放盤價850萬元，最近已減至645萬元，經議價後，最終以630.8萬元沽出，持貨26年，賬面獲利361.8萬元，升值1.3倍。

另一宗成交為25座高層G室，實用面積748平方呎，三房套房間隔，成交價983萬元，呎價13,142元。原業主同樣於1998年入市，買入價430萬元，現轉手賬面獲利553萬元，單位升值1.3倍。

海怡半島

九龍區方面，減息在即，入市氣氛回升。麗港城本周末錄得2宗成交，比上周末零成交明顯增加。成交包括25座中層G室，實用面積517平方呎，屬2房間隔，議價後以550萬元易手，呎價10,638元。另外，33座高層D室，實用面積687平方呎，3房套房間隔，以728萬元沽出，呎價10,596元。

麗港城

新界區方面，沙田第一城本月錄得15宗成交，本周末錄3宗成交，包括19座高層C室，實用面積327平方呎，2房間隔，議價後以425萬元易手，呎價12,997元。原業主於2020年以558.8萬元購入單位，持貨約4年，賬面蝕133.8萬元，單位貶值約24%。