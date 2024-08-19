十大屋苑周末12宗按周持平　中原料購買力回流二手市場

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周無升跌，連續3周維持雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤市場較靜，以貨尾盤銷售為主，預計本月一手只錄約500宗成交，屬撤辣後新低，購買力回流二手市場，部份買家趁美國減息前把握樓價低位偷步入市，積極於二手市場尋覓筍盤，有心放盤之業主若願意擴大議價空間，單位亦有承接，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，入市氣氛會立即轉趨活躍，累積之購買力亦會陸續釋放。



港島區方面，太古城本周末錄3宗成交，較上周末少1宗。其中衛星閣中低層D室，實用面積502平方呎，2房間隔，望園景，叫價約838萬元，累減138萬元，成交價700萬元，呎價13，944元。新買家心儀單位有雅裝，業主亦提供合理議價空間，原業主則於2013年以640萬元購入單位，持貨11年，是次沽出賬面獲利60萬元，單位升值約9.4%。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本週末錄約4宗成交，較上星期增加3宗，平均實用呎價約9,571元水平，週末成交包括五期蘭秀道9號中層A室，實用面積591平方呎，屬2房間隔，議價後以580萬元易手，呎價9,814元。

美孚新邨。

本周末將軍澳新都城錄一宗買賣成交，單位為2期1座低層E室，實用538呎，以666萬元易手，呎價約12,379元。

新界區方面，沙田第一城本月暫錄9宗成交，於昨日單日錄4宗成交，包括24座中層C室，實用面積326平方呎，2房間隔，開價約460萬元，日前議價後以422萬元易手，呎價12,945元。原業主於2006年以128萬元購入單位，持貨約18年，是次沽出單位賬面獲利約294萬元離場，單位升值約230%。