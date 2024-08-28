差估署：7月樓價指數報296.8點　按月跌1.88%　創8年來新低

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，7月份私樓售價指數報296.8點，較6月份302.5點，按月跌約1.88%，創2016年10月304.3點以來的8年來新低。總計今年樓價暫跌4.66%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報297.8點，按月跌1.94%；大型單位（D、E類）報275.6點，按月跌0.79%。

跌幅最多為C類單位

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報282.4點，按月跌約2%；B類單位（431至752平方呎）報289點，按月跌1.93%；A類單位（面積431平方呎或以下）報316.4點，按月跌約1.89%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報276.7點，按月跌約0.86%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報272點，按月跌約0.37%。

王兆麒：維持年初預測樓價全年下跌5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，7月份官方樓價指數按月再回落1.9%，今年樓價累計下跌4.6%。市場在消化撤辣消息後沒有其他利好消息承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。

撤辣後，成交明顯增加，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。隨著美國即將減息，預料第三季樓價或會見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，而下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌5%。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。（柳英傑攝）

預期美國9月減息 港銀或不會馬上減息

市場預期美國減息將於9月開始，但香港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。他又指，撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年年中回落至較低水平。

王兆麒預計市場消化撒辣利好消息後按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一二手成交量會在4.8萬至5.3萬宗左右。發展商積極減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。