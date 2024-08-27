「藏富於樓」轉為「藏富於息」　美聯黃建業轉軚料全年樓價跌8%

「撤辣」一度刺激本港樓市交投回升，惟效果未持久。美聯集團主席黃建業指出，港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐，由「藏富於樓」轉為「藏富於息」，抵銷撤辣效果。若9月減息，相信能提振信心，惟減息太遲，效力發酵需時，因此調低今年全年樓市預測，預計樓價跌約8%，重返2016年中水平。



黃建業再指，同時調低全年一手成交量預測至1.6萬宗，二手成交量亦調低至約4萬宗，按年分別升逾5成及升約12%，並齊創3年新高。

惟強調長遠睇好樓市，待息降租升可推高回報，「磚頭文化」再抬頭，建議特區政府藉減息周期重臨，全力加速「拼經濟、興金融」，由「吸人才」進步至「留人才」，降低取得永久居民身份證的年期門檻，增加專才留港發展的誘因，從而提振港人的信心。

美聯集團主席黃建業。（代理提供）

黃建業：港人欠經濟信心礙入市 樓價「超跌」

黃建業指出，「撤辣」後住宅物業的成交價與量理應回升，但是自次季起，成交量卻「高開低走」，樓價更是「一彈即軟」，主要是以下原因，抵銷「撤辣」效果，包括「悲觀情緒」籠罩，市場充斥負面新聞，港人對經濟前景欠信心，消費及入市意欲皆疲弱，暫緩置業或轉買為租，抵銷辣招帶來的正面效應。

另外，美國加息周期快且急，自22年3月至去年7月一共加息11次，合共5.25厘。即使其後連續8次維持息率不變，但本港按息已升至偏高水平，影響入市意欲。最後，大量現樓貨尾積存，發展商「求量不求價」，對樓價構成下行壓力。

港人欠經濟信心礙入市 樓價「超跌」。

減息成轉捩點 資金「偷步」入市 跌幅有望收窄

黃建業相信，減息將成為樓市另一轉捩點，能提振港人信心。市場憧憬美國將於9月減息，更有分析指全年的減息幅度將達0.5厘甚至以上。預計當減息公佈，發展商料加快推盤，市場氣氛改善，部份資金會「偷步」入市，冀於樓價回升前「執筍貨」，激活第四季物業成交較7月份及8月份回升，屆時樓價跌幅有望收窄。

減息成轉捩點 資金「偷步」入市 跌幅有望收窄。

減息太遲 調整全年樓價、成交量預測

不過，由於加息影響過於深遠，而且減息來得太遲，相信減息前樓價料仍會向下調整；即使美國減息，本港亦未必即時跟隨，料樓價未會即時急彈，而成交亦難以回復到三月時的水平，因此調整全年樓市預測，料全年樓價或跌約8%，重返2016年中水平。

成交方面，因應減息推遲至9月才公佈，下調全年一手成交量預測至1.6萬宗，惟按年仍升逾5成；全年二手成交量預測亦下調至4萬宗，按年仍升12%。惟即使調低成交預測，無論一手或二手成交皆按年回升，並創3年新高，可見樓市已遠離最壞的時刻。黃建業睇好租金升幅，料全年升約8%，跑贏大市，並創出歷史新高。