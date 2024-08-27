強拍條例小業主支援中心投入服務　甯漢豪︰致力提供一站式支援

強拍條例小業主支援中心今日（27日）開始投入服務，為受《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）（俗稱《強拍條例》）影響的舊樓小業主提供全面和到位的支援服務。支援中心為市區重建局（市建局）的附屬公司，直接向發展局負責。



《強拍條例》訂有條文，為受強拍申請影響的小業主提供多項法律保障；另立法會於今年7月通過的《2024年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例》亦會容許小業主在強拍後可繼續佔用物業不多於6個月。

為在上述法律保障以外進一步保障小業主，發展局轄下的強拍條例小業主專責辦事處及由其督導的支援中心，會在強拍申請的不同階段為小業主提供支援服務，幫助他們明白其法定權利及得到充分保障。

發展局局長甯漢豪。（陳葦慈攝）

提供一站式、更全面和到位的支援服務

發展局局長甯漢豪表示，《強拍條例》的修訂最快於今年十二月中生效，專責辦事處和支援中心現已開始一連串有關《強拍條例》的公眾教育和宣傳工作，特別針對小業主的關注點。

另指，支援中心會連繫不同網絡，包括地區組織如區議會和地區服務及關愛隊伍（關愛隊）、相關專業人士如律師、測量師和調解員，以及指定非政府機構，致力為小業主提供一站式、更全面和到位的支援服務。

再指，至今已獲得超過60位律師和約30位測量師支持，在支援中心安排下為受強拍申請影響的小業主以講座形式提供免費的初步專業諮詢服務。