8月累積貨尾量按月微跌約1%　美聯指「去貨多過入貨」

據美聯物業研究中心資料顯示，8月(截至8月27日)累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約22,044個單位，較7月約22,261伙按月輕微回落約1%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，8月首27日一手成交量錄455宗，全月料創半年新低，但因市場觀望美國9月減息，8月發展商減慢推盤步伐亦見減慢，相比之下，出現「去貨多過入貨」的情況，因此累積貨尾量得以按月輕微回落。

↓↓每月累積貨尾量↓↓

最新8月貨尾量比起去年底21,886伙仍高出約0.7%，仍然維持偏高水平。究其原因，今年有不少全新盤登場。據統計，本年(截至8月27日)推出的30個全新新盤項目，涉及單位總數達10,127伙。市場難以短時間全數吸納新盤單位下，導致累積貨尾量居高不下。

雖然如此，今年一手成交量實際表現理想，本年(截至8月27日)一手成交量錄10,227宗，已逼近去年全年10,479宗水平。若將上述10,227宗一手成交，按今年推出全新盤的成交量與2023年或以前推出項目的貨尾成交量劃分，前者錄約49.2%，後者則佔約50.8%，可見今年市場已吸納不少去年或以前推出的貨尾單位。

↓↓今年(截至8月27日)一手成交量↓↓