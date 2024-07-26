黃竹坑晉環3伙貨尾突擊劈價 三房戶減價17.5%、賣平三球半
撰文：蔡偉南
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新盤市場掀起劈價潮。由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，今日突發更新價單，其中3伙貨尾三房戶，大幅劈價，最多減幅高達17.5%。
該3伙三房戶，實用面積639至728平方呎。其中2B座36樓C室，實用面積639平方呎，由原本折實售價逾2,024.8萬元，大幅降價逾1,670.58萬元，減幅高達17.5%。
累售720伙、套現逾147億
發展商表示，該盤至今累售720伙，套現逾147億元。晉環由2座住宅大廈組成，提供800伙。
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