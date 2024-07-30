長實名日‧九肚山6伙貨尾周六推售　大搞噱頭賣「一蚊雞車位」

長實（1113）旗下沙田半山項目名日‧九肚山大搞噱頭，本周六（3日）推出6伙貨尾單位，同時罕有推出「一蚊雞車位」。



長江實業營業經理詹勳榮表示，名日‧九肚山將於8月3日以價單形式，公開發售6伙單位連車位發售，包括3伙三房及3伙四房單位。

值得留意，買家只需在簽訂臨時買賣合約時支付1萬元即可獲一個指定住客停車位，而在簽訂正式買賣合約後，發展商會回贈9,999元予買家，形容為「一蚊雞車位」。

名日‧九肚山將於周六以價單形式公開發售6伙單位，買家可買入「一蚊雞車位」。（柳英傑攝）

名日‧九肚山將於周六以價單形式公開發售6伙單位，買家可買入「一蚊雞車位」。（柳英傑攝）

美聯布少明：今年一手成交暫逾9700宗

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，7月截至28日為止，一手市場已錄得逾千宗成交，為撤辣後3月所錄得的高位連跌3個月後再次回升，而本年計，一手成交暫已錄得逾9.700宗，佔去年全年約93%，涉及金額逾1,170億元，更已超越去年全年約1,100億元，創出3年新高。預期今年全年一手成交量可錄得約1.8萬宗，較去年近10,500宗有逾7成的升幅，並為5年高位。

經絡按揭轉介特意為名日‧九肚山 3房及4房買家提供「高尖高成數按揭優惠」，為樓價3,000萬元或以下物業（包括3房及4房單位）提供高達9成按揭，按息上限低至P-2%（P=6.125%），即封頂息率低至4.125 厘，年期最長可至30年。