油塘親海駅II最後一伙頂層戶1387萬沽、呎價1.9萬　創項目雙破頂

市場靜待9月減息，長實（1113）旗下油塘親海駅II昨日（14日）以1,387.7萬元沽出最後一伙頂層特色戶，呎價19,327元，創項目雙破頂。發展商表示，目前親海駅II三房單位已沽清，而「親海駅I」則仍有僅餘最後一伙三房戶。



連天台戶1387.7萬沽、呎價1.9萬 創項目雙破頂

上述成交單位為第2A座33樓A室，實用面積718平方呎，屬3房1套連儲物房間隔，連天台646平方呎，扣除折扣優惠後，以1,387.7萬元沽出，呎價19,327元。至於，新買家為新界區的本地買家，首次參觀後選用建築期付款計劃入市。

親海駅II三房戶已沽清

長江實業營業部經理陳詠慈表示，項目不足一個月連沽兩伙特色，「親海駅II」三房單位已沽清，而「親海駅I」則仍有僅餘最後一伙三房單位，可望海景。

如買家選用「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃，即最高獲22.5%折扣優惠，即供折實售價為1093.9萬元，呎價15,005元，同時可獲價值約99,800元足金金龍。