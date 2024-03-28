長沙灣維港滙III單日撻4伙　油塘親海駅II三房戶月内撻2次

新盤市場持續錄得撻訂。長沙灣維港滙 III單日連撻4伙，發展商殺訂240.7萬元。油塘親海駅II一伙三房戶亦錄得撻訂，損失91.3萬元，而該單位已於本月内撻訂2次。



長沙灣維港滙III單日連撻4伙

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙III，最新連撻4伙，涉及單位均位處第二座C室，實用面積311平方呎，一房間隔。當中最高售價單位為第二座11樓C室，於2021年7月以1,122.9萬元成交，惟最新於本月25日終止交易。4伙單位各自損失5%訂金，合共殺訂240.7萬元。

油塘親海駅II同一單位月内撻2次

長實（1113）旗下油塘親海駅II亦錄1伙撻訂。單位為2B座33樓E室，實用面積707平方呎，三房間隔。單位於本月19日以1,142.3萬元成交，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，沒收8%訂金即91.3萬元。值得留意的是，該單位最初於去年8月以相同售價售出，其後於本月15日終止交易後重售，是次為月内第二次撻訂。

油塘蔚藍東岸撻2伙 涉内部轉讓

五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸新錄2宗撻訂，單位分別為3座25樓F室，實用面積318平方呎，一房間隔。單位原於2021年7月以774.3萬元成交，最終於本月25日終止交易，遭殺訂5%約38.7萬元。另一伙為5座12樓L室，實用面積455平方呎，兩房間隔。成交價826.6萬元，於同日終止交易。由於單位涉内部轉讓，未能知悉撻訂金額。