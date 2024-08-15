油塘親海駅II高價近1300萬沽頂層特色戶　全盤僅剩4伙待沽

市場靜待9月減息，發展商推盤步伐有所減慢。長實（1113）旗下油塘親海駅II昨日（14日）以「破頂價」沽出頂層特色戶，造價達1,292萬元。親海駅I及II期僅餘最後4伙單位待售。



成交單位為第2B座33樓A室，實用面積718平方呎，屬3房1套連儲物，連天台646平方呎。買家選用即供付款計劃，享19%售價折扣，以1,292萬元買入單位，呎價17,994元。

據了解，新買家目前居住油塘區，鍾情項目可享維港海景，並看好油塘未來發展前景，因而決定入市。

全盤僅剩4伙單位待沽

親海駅I及II期僅餘最後4伙，當中包括親海駅I最後一伙位於第1座1樓B室的3房1套連儲物室，實用面積729平方呎，如買家選擇「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃，連同「慶祝港隊奧運奪雙金」限時3.5%折扣優惠，最高可享22.5%折扣，折實售價僅1,093.9萬元，折實呎價15,005元，買家同時可獲贈價值約99,800元足金金龍一隻。