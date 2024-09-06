舒適堡結業　3年前曾擔當「接收」角色、安頓Goji Studios會員

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務，網頁已無法進入。公告指，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。



事實上，舒適堡Physical健身中心亦在3年前曾擔當「接收」角色，為當時全面結業的連鎖健身中心Goji Studios的會員，完成剩餘會籍及私人教練課程。不過目前舒適堡就暫時未有公佈與其他健身中心的協議。



3年前接收Goji Studios會員 完成剩餘會籍、私人教練課程

翻查資料，2021年12月連鎖健身中心Goji Studios宣佈全面結業，關閉旗下全線4間中心。Goji Studios當時指獲Physical舒適堡提供客戶過渡安排，安頓所有會員剩餘的會籍及私人教練課程。

當時Goji Studios的聲明指出，政府收緊限聚令，健身中心亦被強制要求暫停營業數個月；而在無法經營的情況下，加上市場「不現實」的租金，令營運帶來沉重負擔。又稱雖然與多位業主緊密磋商，洽談租約的安排，惟未能達成共識。

↓↓三年前Goji Studios中環皇后大道中分店↓↓

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↓↓三年前Goji Studios旺角雅蘭中心分店↓↓

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