THE ASTER加推6伙　最高折扣30.5%　另推先住後付計劃

嘉里（0683）旗下位於跑馬地山光道的THE ASTER，今日（7日）推出全新價單，加推6個單位，並增加折扣優惠至30.5%。同時亦推出「先住後付」計劃，買家支付樓價約10%後，便可提早入住。



據最新的價單顯示，全新加推的單位分佈於3至12樓的B室，實用面積619方呎，2房間隔，當中6樓B室是連租約出售，按價單售價由1,786.4萬至1,849.5萬元，呎價介乎28,859至29879元，平均實呎29,370元。

配合全新推售，發展商推出3個付款辦法，分別120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃 （照售價減3.75%）、120「愜意無憂」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)及360「先住後付」備用一按付款計劃（照售價減0.5%）。若買家選用120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃及購買特定單位，最高可享折扣率約30.5%。

柏蔚森III今日以先到先得方式推售75伙，據市場消息指出，沽出6伙。

柏蔚森項目開售後共沽出323伙

此外由新世界（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德柏蔚森系列，旗下旗下柏蔚森III今天沽出6伙，單日套現逾 4,100萬元，當中第1座15樓C室，面積579平方呎，三房一套間隔，售價1247萬元，呎價21,537元。發展商指出項目開售一個多月共售出323伙，佔可售單位近71%， 套現逾22.2億元。