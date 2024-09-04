啟德柏蔚森累沽317伙、吸金逾21億　周六再賣75伙　入場費459.8萬

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST 昨日（9月3日）加推4號價單兼推出2.8萬元中秋限時禮遇，當中列明該禮遇適用日期由9月7日起至10月6日。



同時落實本周六推售價單75伙，折實平均呎價為18,851元，如連同中秋限時禮遇計，折實入場459.8萬元，中秋禮遇的折實平均呎價為18,778元。



周六先到先得賣75伙 連中秋限時禮遇計 入場費459.8萬

柏蔚森III於周六推售的75伙以先到先得形式發售，戶型涵蓋一房至三房，當中包括11伙三房戶、40伙兩房戶，24伙一房。 價單定價由564.2萬元至1831.5萬元，價單呎價20,221元至27,500元。如扣除最多18%折扣以及中秋限時禮遇後，折實售價459.8萬元至1499萬元，折實呎價16,508元 至22,508元。

柏蔚森整個項目開售一個多月之來，共售出317伙，佔可售單位逾75%，套現逾21.8億元。

新世界何家欣（右三）

柏蔚森III 「AZURE FOREST」 提供264伙

「AZURE FOREST」提供264伙，涉及一房至三房戶型，實用面積223至666平方呎。當中1房連開放式廚房實用面積介乎260至263平方呎、兩房連開放式廚房實用面積由382至395平方呎、三房套實用面積為579平方呎，三房套連儲物室單位實用面積則為666平方呎。另設特色單位實用面積由223至266平方呎。