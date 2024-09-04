啟德柏蔚森III加推30伙　推2.8萬限時中秋禮遇　折實入場485.6萬

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST 昨日（9月3日）加推4號價單兼推出2.8萬元中秋限時禮遇，當中列明該禮遇適用日期由9月7日起至10月6日。至於新價單涉及30伙，折實入場485.6萬元起。另落實於本周六推售價單75伙。



推2.8萬限時中秋禮遇 折實入場485.6萬

今批加推價單涉及30伙，實用面積260至666平方呎，價單定價595.7萬元至1,831.5萬元，呎價22,764元至27,500元，扣除最多18%折扣以及中秋限時禮遇後，折實售價由485.6萬至1,499萬元，折實呎價18,467元至22,508元。

柏蔚森III 「AZURE FOREST」 提供264伙

「AZURE FOREST」提供264伙，涉及一房至三房戶型，實用面積223至666平方呎。當中1房連開放式廚房實用面積介乎260至263平方呎、兩房連開放式廚房實用面積由382至395平方呎、三房套實用面積為579平方呎，三房套連儲物室單位實用面積則為666平方呎。另設特色單位實用面積由223至266平方呎。