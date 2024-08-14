THE ASTER特色戶月租4.1萬、呎租71元　業主係謝霆鋒胞妹謝婷婷

住宅租務市場暢旺，謝霆鋒胞妹謝婷婷一伙跑馬地THE ASTER連平台特色單位，新近以4.1萬元租出，呎租71元，創屋苑呎租新高。



謝霆鋒胞妹4.1萬租出連平台特色戶

據市場消息指，是次租賃成交為跑馬地THE ASTER一伙低層連平台特色單位，實用面積581平方呎，連一個593平方呎平台，屬兩房間隔，單位新近以4.1萬元租出，呎租71元，創屋苑 呎租新高。

至於，單位業主為藝人謝霆鋒胞妹謝婷婷（JENNIFER），於今年4月擲1,710萬元入市，當時入市繳付約64.15萬元的稅款，佔樓價3.75%，以是次租金計，單位租金回報2.9厘。

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無綫女藝人傅嘉莉、曾華倩胞兄亦曾入市

THE ASTER過去亦吸引名人入市，當中亦包括無綫女藝人傅嘉莉於2023年3月以首置身份擲近1,900萬元買跑馬地THE ASTER兩房單位；康健國際（3886）執行董事及副主席、藝人曾華倩胞兄曾華德及其妻，亦曾擲2,180萬元買THE ASTER高層兩房。

嘉里去年2月將THE ASTER「轉租為賣」

THE ASTER位於跑馬地山光道7A號，原名為RESIGLOW Happy Valley。於2017年曾推出招租，當時每呎租金約50元至70元，中層單位月租約為4.5萬元。不過，發展商嘉里建設（0683）於去年2月決定將物業「轉租為賣」。

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至 698平方呎，屬兩房及兩房套間隔 ; 高層設有兩個三房套連儲物室戶型 ，實用面積1,249平方呎；此外，項目設4個連平台特色單位，實用面積由581至660平方呎。