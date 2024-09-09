議息前夕二手膠著　十大屋苑本周末僅8宗成交　按周跌逾4成

中原地產十大屋苑本周末僅錄得8宗成交，交投重返個位數水平，按周跌幅42.9%，零成交屋苑增至4個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，議息會議臨近，市場普遍認為減息周期將至，買家重拾置業信心，目標多為細價筍盤，惟二手業主未有「大出血」打算，決定議息後再作決定，令二手交投膠著；加上新盤蜂擁而出，尤其是啟德新盤，開價貼市，搶去不少市場購買力，令二手交投受壓放慢，相信美國落實減息後，一二手交投將會進一步加快。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，康怡花園本周末維持1宗成交，單位為C座高層13室，實用面積594平方呎，屬東南開揚三房戶，剛於市場以768萬元成交，呎價12,929元。據悉，原業主於1997年以550萬元購入物業，現沽出單位賬面獲利218萬元，單位27年間升值4成。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，市場最新成交4期百老匯街107號中層D室，實用面積504平方呎，屬2房間隔，議價後以510萬元易手，呎價10,119元。美孚新邨本月至今暫錄4宗成交，平均實用呎價9,484元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末僅錄得1宗成交，單位為45座高層E室，實用面積284平方呎，東北兩房戶，議價後以390萬元易手，呎價13,732元。原業主於2012年5月以273萬元購入單位，持貨12年，現賬面可獲利117萬元，單位升值43%。

沙田第一城

天水圍區內二手交投平穩，買家入市態度仍然傾向審慎，主要物色平價筍盤，較愛參觀有議價空間的放盤，本周末嘉湖山莊錄得2宗成交，平均實用呎價7796元。新成交包括樂湖居12座中層H室，實用面積559平方呎，採三房間隔，原先叫價445萬元，現以442萬元沽出，呎價7,907元。原業主於2004年11月以130萬元買入單位，現沽貨賬面大賺312萬元離場，單位20年升值2.4倍。

映灣園本周末錄得1宗成交，單位為12座高層H室，實用面積932平方呎，三房套房加儲物房間隔，最新以952萬元成交，呎價10,215元。原業主於2008年4月以472萬元購入該址，持貨16年，現沽貨單位升值480萬元或102%。