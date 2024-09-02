睇好減息偷步入市　十大屋苑周末錄14宗成交急增27%　近半年新高

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交，較上周末錄11宗增3宗或27.3%，連續5周末錄得雙位數，更創3月尾至今接近半年新高，當中只有一個屋苑零成交，其餘9個屋苑均錄交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍認為聯儲局本月減息機會高，近期一手欠焦點，購買力回流二手，不少買家出動四出睇樓，部份怕月中減息後業主調整議價空間，怕遲買會貴，近期開始偷步入市，有心放盤之業主若擴大議價空間，單位亦有承接，相信正式啟動減息後，積累的購買力會陸續釋放，樓市氣氛將會明顯回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，近期整體入市氣氛正面，太古城本週末錄3宗成交，分行剛促成夏宮閣中層B室，實用面積580平方呎，屬兩房則王，向北望開揚園景，有雅致裝修，因仍有租客故未能安排睇樓，新買家為用家，心儀單位屬優質戶，業主亦提供合理議價空間，叫價約840萬元，最終連租約以796萬元易手，原業主於2019年以1,168萬元購入單位，持貨約5年，賬面蝕372萬元，單位貶值約31.8%。

太古城。(資料圖片)

海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末無升跌，成交單位包括21座中層B室，實用面積581平方呎，3房間隔，屬優質單位，最初放盤價830萬元，由於單位租客未搬走，無樓睇下，經議價後以738萬元成交，呎價12,702元，屬筍價成交。

九龍區方面，減息在即，入市氣氛回升。美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為5期蘭秀道15號中層H室，實用面積412平方呎，屬2房間隔，議價後以445萬元易手，呎價10,801元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城8月共錄得20宗成交，本周末錄2宗成交，包括16座低層C室，實用面積327平方呎，2房間隔，議價後以390萬元易手，呎價11,927元。原業主於2022年以495萬元購入單位，持貨約2年，賬面蝕105萬元，單位貶值約21%。