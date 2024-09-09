華潤資本招標出售荃灣橫窩仔街兩幢工廈　估值9億

市場再有重磅物業放售，華潤資本持有的荃灣橫窩仔街36至50號兩幢工廈雙連物業，涉及為卓悅集團中心（前稱海林大廈A座及B座），今日（9月9日）委託以公開招標形式出售，市場估值9億元，地盤面積約20,223平方呎，現有建築面積約 223,804 平方呎（根據已核准建築圖則）。



市場估值9億 現由華潤資本持有

據知上述物業現時業主為華潤資本，目前現時已獲規劃許可發展成為一幢29層高之住宅連社會褔利設施。至於，該兩幢雙連物業則屬荃灣橫窩仔街一個「U字型」綜合發展區地盤之一 ，當時計劃提供4幢分層住宅、涉及629伙。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，是次出售物業位置橫窩仔街大單邊位置，為兩幢14層高之工業大廈，地下為停車場、上落貨區及貨倉用途，其他樓層則為貨倉或廠房用途。

2022年卓悅、華潤成立基金斥9億買入

據資料指，上述物業原於卓悅持有，惟在於2022年3月28日，卓悅全資附屬公司卓悅投資，與華潤資本旗下CR Capital Investment (Cayman) Limited (「CRCI」) ，訂立有限合夥協議成立基金，以及認購協議，涉資5.5億元，各佔75%及25%。同時該基金於同日訂立買賣協議，斥資9億元向卓悅收購卓悅集團中心。

不過據資料顯示，目前上述物業由一間名為傲林有限公司持有，其董事為華潤資本相關人士。

荃灣橫窩仔街36-50號兩幢工廈雙連物業。

放售物業對正新地同區商住項目

另外，上述物業對正新地（0016）橫窩仔街商住項目 (前安泰工業中心)，項目擬興建一幢34層高之住宅大廈，並包括幼兒中心，料將來可提供465個中小型住單位。而去年底同區內之合福工業大廈由美國黑石集團夥拍迷你倉連鎖集團「儲存易」以5.6億元買入，呎價為4,009元。