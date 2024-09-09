發展商劈價！紅磡曼翹變相減價最多28%　全盤僅餘4伙、周五起發售

桂洪集團旗下紅磡馬頭圍道曼翹自3年前進行銷售後，全盤至今僅餘下4伙單位。項目於今日（9日）推出3A號更新價單，除了取消項目所有樓價折扣外，亦將4伙餘貨定價調低34.4%至40.9%不等，變相減價20%至28%。4伙單位將於本周五(13日)進行銷售。



新價單顯示，涉及的單位為21樓E室、23樓D室、28樓B室及28樓C室，實用面積186至334平方呎。原先提供最高18%折扣，折實價469.8萬至908.2萬元。更新價單後將不提供任何折扣，不過單位定價則調低到338.3萬至699.3萬元，較原先折實價低出20%至28%。

以減幅最多的單位為23樓D室為例，實用面積186平方呎，開放式間隔。原先扣除折扣後折實價為469.8萬元，更新價單後現定價下降至338.3萬，累減131.5萬元，或約28%。

有關單位定於本周五以先到先得形式發售。

曼翹於2021年9月進行首輪銷售，盡推全盤130伙單位，並於即日沽出128伙。（資料圖片）

2021年起進行銷售

資料顯示，項目於2021年9月進行首輪銷售，盡推全盤130伙單位，並於即日沽出128伙，其後於同年12月暫停銷售。項目於3年暫停銷售期間亦錄得2伙撻訂，最終目前餘下最後4伙單位待售。