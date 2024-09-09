九龍灣淘大花園兩房408萬沽　業主3年損手160萬　貶值近3成｜多圖

減息氣氛濃厚，部分業主加快換樓步伐。九龍灣淘大花園一伙兩房單位最新以408萬元售出，呎價約10,562元，屬市價成交。原業主3年前買入帳面虧損160萬元，單位貶值近3成。



香港置業分行營業經理胡國安表示，該單位為淘大花園E座低層02室，實用面積390平方呎，屬兩房間隔，座向西南，望內園景。原業主有意換樓，最初叫價430萬元放盤，一個月後吸引區內客洽詢。

據悉，新買家心儀單位有裝潢，故睇樓3次後決定承接。雙方經議價後，最終減價22萬元以408萬元沽出，折合呎價約10,562元。

↓↓淘大花園E座低層02室↓↓

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2021年買入貶值近3成

代理指，是次單位屬市價成交。對上一宗同類二手成交為G座低層02室，面積間隔相同，於上月底以415萬元成交，與是次成交價相若。

原業主於2021年1月以約586萬元購入單位，持貨3年轉手帳面虧損約160萬元，單位期内貶值27%。