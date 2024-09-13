新地The YOHO Hub II 三房現樓示位曝光　採四大設計主題｜多圖

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 昨日（12日）開放第6座18樓連家具示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至三房。其中三房設4伙，以時尚生活、溫馨簡約、沉實型格，以及簡約雅致為主題。



↓↓第6座18樓B單位↓↓

第6座18樓B單位屬三房連開放式廚房間隔，實用面積538平方呎，同樣連22平方呎露台，單位布置以淺綠色為主色調，選用大量人造皮家具。單位玄關位置牆身設置一幅落地大玻璃鏡。

客飯廳地板以色調淡雅的淺灰色雲石紋理磚鋪砌，客廳放置淺灰色布藝梳化、木茶几、人造皮椅子。而客廳與露台相連接，以落地玻璃折疊門設計，將自然光線延伸室內空間。廚房以開放式設計，工作檯面則以淺色雲石紋理人造石鋪砌。

至於主人睡房採大玻璃窗設計，同樣可以放置雙人床，而另一間睡房亦設有寬闊玻璃窗戶，靠窗位置擺放單人床。最後一間睡房就改成書房，靠窗位置擺放木人造皮書桌及灰色布藝椅子，左前方的木地櫃為書房提供收納空間，同時陳列架下方設有收納式睡床。

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↓↓第6座18樓J單位↓↓

另第6座18樓J單位屬為三房套連開放式廚房間隔，實用面積639平方呎，連23平方呎露台及16平方呎工作平台。單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色木家具。客飯廳全屋以大地色系為主，亦連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計，增加客飯廳採光度及可延伸室內空間。

客廳擺放淡綠色長型絨面梳化、不規則形雲石茶几，以牆身掛上不規則造型落地大鏡等等。客廳另一邊擺放原木色電視櫃及雲石面板，而飯廳位置擺放深棕色木造餐桌及淡綠色絨面座椅。廚房以開放式設計，配備L型雲石工作檯面。

主人睡亦設玻璃窗戶增加採光，靠窗位置擺放雙人床，而主人房浴室浴室地板及牆身以深淺灰色作對比，襯上白色雲石紋理洗手盆，帶出型簡約時尚風格。另外兩間睡房分別以高雅的原木色調及金屬色為主軸，以及簡約奶油色為主調。

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↓↓第6座18樓F單位↓↓

另第6座18樓F單位屬為三房套連梗廚間隔，實用面積749平方呎，連26平方呎露台及18平方呎工作平台。

單位以深色調為主軸，搭配不同深淺的木家具，配備不同類型的長方形和圓型的家具裝飾元素擺設作點綴。單位梗廚設於另一側，以深灰色雲石為主調，兩側均設有工作檯面，方便住戶日常煮食。

客飯廳以深色色系為主調

客廳及飯廳均以深色色系為主調，間隔四正實用，空間感十足，方便擺放各式家具，靈活性高。主人睡房貫徹房間主題以柔和色調為主題，大玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內，增加空間感。睡房另一端擺放高身人造皮衣櫃、展示櫃及連身鏡，同時提供充裕的收納空間

另一家睡房以珊瑚粉為主調，大玻璃窗旁擺放單人床，配以珊瑚粉色拼淡黃色寢具。牆身同樣以柔和的暖橙色營造溫馨感。而另一間睡房則改為獨立書房，以溫馨柔和的色調為主軸。

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↓↓第6座18樓H單位↓↓

另第6座18樓H單位屬三房套連儲物房及工作間連洗手間間隔，實用面積905平方呎，連35平方呎露台及16平方呎工作平台。單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色木家具，配備部份綠色和琥珀色系藝術家品，整體氛圍溫馨具格調。

客飯廳整體以色調柔和的大地色系為主題，採不規則形狀為整體設計概念，採用落地大玻璃折疊門連接戶外露台。廚房以梗廚設計，間隔方正實用連工作平台，同時配備基本廚房電器。儲物房以時尚典雅的設計空間，天花配備射燈，提供充足的光線。房間採用鏡面牆身，大大擴大室内空間感之餘。

主人房運用大地色系為主調

主人房設計簡約亮麗，整體房間運用大地色系為主調，雙人床頭位置及底下選用鏤空設計並配備隱藏式暗燈，亦設有落地式衣櫃，配以玻璃拼金屬邊的櫃門。主人房浴室方正實用，運用灰色的基調，並鋪砌淺色雲石紋瓷磚地板及洗手盆臺面，備有浴缸、洗手盆、鏡櫃及坐廁。

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配合家庭需要 兩間睡房改為兒童房、客房

另一以睡房方正簡潔，間隔靈巧實用，創意自由度高。單人床同樣擺放靠窗位置，採光度十足。床尾的牆上掛上兩種圓形創意配搭的掛牆式置物架，住戶可以擺放各種飾物點綴，增添藝術氣氛。床邊擺放多用途書桌連鮮粉色桌椅，以及通透的玻璃吊櫃和層架，增加收納空間，打造粉嫩溫馨的居住空間。

至於另外兩間睡房改為兒童房及客房，以切合家庭的需要。睡房以活潑繽紛的綠色為基調，擺放配有衣櫥的單人淺綠色高架床，配以粉嫩的圍欄及長梯。