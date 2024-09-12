The YOHO Hub II 第6座價單下周初公佈　料不少於94伙｜多圖

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（12日）公布最新消息，項目最快下周初公佈第6座的價單，料不少於94伙。



新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日開放5伙連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至三房，其中亦首次推出三房套連梗廚間隔單位，實用面積749平方呎，共設47伙。

陳漢麟續指，該盤第6座最快下周初推出價單，料不少於94伙，當中亦包括首次推出的三房套連梗廚間隔單位，亦會於公布價單後緊接對外開放示範單位，料以市價發售，付款方法與銷售第8座時相約。

鑑於上季推出的第8座大單位銷售速度高，料今次大單位亦可吸引準買家，可帶動換樓潮。

↓↓第6座18樓D單位↓↓

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兩房連開放式廚房示位以杏色與啡色相互交錯為主軸

另外，發展商又開放第6座18樓連家具示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至三房，其中兩房連開放式廚房間隔以日系簡約優雅格調為主。

涉及為第6座18樓D單位屬為兩房連開放式廚房間隔，實用面積462平方呎，連22平方呎露台，層與層之間高度3米。單位布置以杏色與啡色相互交錯為主軸，選用大量木製家具，配搭一系列特色藝術擺設及畫作點綴。

單位玄關位置牆身設有深啡色鞋架，另一旁則設有依牆延伸的深啡色陳列架，更可作玄關座椅，而玄關位置設深灰色高身儲物櫃，附設多個層板，提供收納空間。

客飯廳以淺灰色雲石紋理磚鋪砌

客飯廳地板以色調素雅的淺灰色雲石紋理磚鋪砌，客廳牆上掛上不規則造型的灰白拼色藝術品等等。而飯廳放置灰白色雲石檯面四人餐桌，餐桌旁設有偌大連身鏡，大大提升室內空間感。廚房呈長方形設計，工作檯面以淺色雲石紋理鋪砌，亦設有基本廚房電器。

至於，主人睡房以清雅的原木色調為主題，設大玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內。而另一睡房設計成兒童房，以淺綠色為主色。 浴室設有窗戶，設有洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃。