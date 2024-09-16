十大屋苑周末15宗成交　按周升近九成　交投創半年新高

十大屋苑本周末錄得15宗成交，較上周末8宗大幅增加87.5%，成交量屬今年3月下旬至今約半年新高，零成交屋苑收窄至2個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍預計聯儲局將於下周的議息會議上宣布減息，最近市場氣氛持續好轉，樓市氣氛亦正面，不少買家在減息前趁低偷步吸納筍盤，帶動睇樓量及成交量明顯回升，相信減息後樓市將持續回暖。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，太古城周末交投加快，連錄3宗成交，包括華山閣低層F室，實用面積685平方呎，三房間隔，今年7月叫價770萬元，累減51萬元或近7%，以719萬元沽出，呎價10,496元，呎價僅約1萬，屬平價成交。原業主於2003年以175萬元購入單位，賬面獲利544萬元，單位21年間大幅升值3.1倍。

另外，北海閣中低層G室，實用面積572平方呎，兩房間隔，向北，望街景，今年7月叫價900萬元，累減121萬元或13%，獲用家以779萬元承接，呎價13,619元。原業主於2013年1月以870萬元購入單位，現轉手賬面蝕91萬元，單位11年間貶值10.5%。

太古城。(資料圖片)

海怡半島本周末錄得3宗成交，包括1宗低價3房成交，為12座低層E室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，以670萬元沽出，呎價10,585元。另亦錄9座中層H室四房成交，實用面積739平方呎，叫價1100萬元，減價79萬元，現以1,021萬元沽出，呎價13,815元。

海怡半島

九龍區方面，新都城本周末連錄2宗成交，較對上周末零成交改善。當中中原促成新都城2期10座中層D室成交，實用面積441平方呎，兩房間隔，以538萬元沽出，呎價12,200元。

原業主於2010年1月以240萬元買入單位，現沽貨賬面賺298萬元離場，單位升值1.2倍。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，最近嘉湖山莊睇樓氣氛不俗，但買家心態仍然審慎，本周末錄得1宗成交，較上周同期減少1宗。新成交單位為麗湖居6座高層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，叫價430萬元，減價45萬元或10.5%，以385萬元沽出，呎價8,632元。

原業主於1999年2月以163.8萬元買入單位，現沽貨賬面賺221.2萬元離場，單位25年升值1.4倍。