市傳政府第4度批出油塘灣補地價　降價35%至159億仍未被接納

有傳媒報道，由恒地（0012)、會德豐地產等多間發展商合作的油塘灣大型綜合項目，政府早前第四度批出項目的補地價金額，涉及逾159億元，每方呎樓面補地價約3,900元，較去年調低約35%，惟有關財團認為金額仍然偏高，財團拒接納並提出上訴。



事實上，在2023年9月份，當時市傳政府出的補地價金額約245億元，每呎樓面補價達約6,000元，反映最新數字已較去年調低約35%。



資料顯示，油塘灣項目規劃逾20年，佔地達83.2萬平方呎，其中由恒地等組成的超級財團合作發展的部份，將興建30幢商住大樓，總樓面面積達408.8萬平方呎，涉及逾6,200伙。

據指，發展商於2020年7月接納政府的初步換地條款之後，地政總署已於同年12月批出項目的補地價費用，但未獲發展商接納，並且提出上訴。

恒地牽頭的發展商在2015年獲城規會通過發展藍圖，9.9公頃的油塘灣綜合發展區擬興建28幢私人住宅，提供6,556個住宅單位。