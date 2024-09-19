美國減息｜中原陳永傑：美聯儲大手減息半厘　料樓價有望止跌回穩

美國聯儲局逾四年首次減息，宣布減息0.5厘，幅度為2008年金融海嘯以來最重手，今年內料再減0.5厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑形容，現時是撈底入市好時機，因美國減息步伐比預期激進，在利率見頂趨勢下，對息口敏感的樓價將止跌回穩。



減息刺激樓市料樓價將見底回升

他續指，現時樓價已累跌近三成，不少市民趁減息物色筍盤。上周末十大屋苑錄得逾400組準買家「偷步」睇樓，創四個月新高。且近期整體樓市先量後價，若本港銀行跟隨美國減息，加上供平過租效應，年底前樓價料見底回升。

一手樓市方面，發展商近日趁減息而加快推盤步伐。陳永傑指，預計目前最少八個新盤部署短期內出籠，涉及單位逾2,700伙。發展商若採取貼市價或低市價的策略出貨，能刺激用家及投資者的入市意欲，十月一手成交量料達2,000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑指，若本港銀行跟隨美國減息，加上供平過租效應，年底前樓價料見底回升。（資料圖片）

兩次減息周期港樓一升一跌

翻查過去近20年美國兩次減息周期，本港樓價「一升一跌」。對上減息為2019年7月至2020年3月，美聯儲共減息5次，共減2.25厘，期間樓價跌4.2%。再對上一次減息為2007年9月至2008年10月，為應對次貸危機及金融海嘯，美聯儲大幅減息5.25厘，同期本港樓價錄得近15%升幅。

過去近20年美國兩次減息周期，本港樓價「一升一跌」。（資料圖片）

美國加息周期樓價大跌一手成交量反升

至於美國加息周期方面，是由2022年3月中開設，先後加息11次累計達5.25厘，本港雖只加息0.875厘，但仍對樓市造成衝擊，價量齊跌。中原城市領先指數CCL由2022年3月上旬的178.72點，下跌至最新的136.66點，過去約21個月樓價大跌24%，CCL成份屋苑中，近兩成屋苑呎價跌穿1萬元。

另外，據中原樓市大數據，於今次美國加息周期，本港一、二手私人住宅共錄得10.08萬宗買賣登記，涉及金額9,378.8億元，較加息前21個月各下跌5.9%及12.8%。但當中，一手成交佔28,851宗，較加息前反升3.8%，成交金額則回落3%，可見發展商於加息周期仍保持貨如輪轉。