減息效果不似預期　投資者國內客反應慢熱　十大屋苑周末7宗挫53%

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周急跌53.3%，為近8星期新低，半數屋苑「捧蛋」，海怡半島錄最多宗成交，達3宗，其餘4個成交屋苑各錄1宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效果不似預期，與2月撤辣後樓市即時反彈相比，更是天淵之別。主要由於國內客及投資客反應慢熱，對後市仍持觀望態度，未出動入市，現時樓市由本地買家支持，因此未見即時好轉。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三個指標屋苑僅海怡半島錄成交，新成交單位為2座中層E室，實用面積526平方呎，2房間隔，6月放盤時開價700萬元，最新以645萬元沽出，平均實用呎價12,262元，屬市價成交。據了解，原業主於2012年以535萬元購入單位，持貨12年，是次沽出賬面獲利110萬元，單位升值約2成。

海怡半島

九龍區4個指標屋苑中，新都城及黃埔花園各錄1宗成交。將軍澳新都城本周末錄1宗成交，較上周減少1宗，最新成交單位為2期2座低層E室，實面積538平方呎，3房1套間隔，最新以650萬元沽出，平均實用呎價12,082元。據了解，原業主於2010年以349萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利301萬元，升幅達86%。

將軍澳新都城。（資料圖片）

黃埔花園今個周末錄1宗成交，單位為10期三座高層A室，實用面積708平方呎，最新以900萬元成交，平均實用呎價12,712元。

紅磡黃埔花園。（馬耀文攝）

新界區方面，本周末東涌映灣園錄1宗成交，按周持平，成交單位為10座中低層E室，實用面積544平方呎，2房間隔，最新以566萬元成交，平均實用呎價10,404元。據悉，原業主於2012年以360萬元買入單位，持貨12年，是次轉手賬面獲利206萬元，單位升值57%。