The YOHO Hub II第6座加推94伙　折實均價14549元　入場686.22萬

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 第6座加推94伙，折實平均呎價14,549元，入場費686.22萬元起。以折實平均呎價計，較早前推出的94伙，折實平均呎價14,338元上升1.5%。



加推94伙 入場費686.22萬起

該批加推的94伙單位，涵蓋兩房至三房間隔，折實售價由686.22萬元至1312.2萬元，折實呎價由13,053元至16,424元。

全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。