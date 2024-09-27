新地天璽四房1.37億沽、呎價8萬　UPPER CENTRAL開放式沽398.8萬

一手市場疲弱，仍錄高價成交個案。新地（0016）九龍站天璽今日（27日）以招標形式售出日鑽璽89樓A單位，實用面積1,717平方呎，屬四房雙套間隔，成交金額約1.37億元，成交呎價8萬元。



九龍站天璽。

西半山UPPER CENTRAL首宗成交 398.8萬沽開放式

至於，禹洲集團（1628）旗下、原作服務式住宅的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，今日（27日）以先到先得形式發售4伙，並錄首宗成交。

涉及為12樓B室，實用面積167平方呎，屬開放式間隔，成交價398.8萬元，呎價23,880元。該單位創一手例自2013年生效以來，西半山區內最低成交價的新盤成交個案。

UPPER CENTRAL位於堅道48號。

星凱．堤岸1433.5萬沽三房套連儲物室

另外，中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸亦沽一伙，涉及為3座42樓H室，實用面積755平方呎，屬三房套連儲物室間隔，成交價為1,433.5萬元，呎價18,987元。

據知，項目8月至今已售出39伙，套現逾3.8億元。開售至今累售1,206伙，佔全盤1,335伙逾90%。