CCL報137.19點　連升2周共0.39%　中原料樓價走勢繼續反覆下調

中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周微升0.07%，是9月4日大型銀行重啟新造按揭現金回贈及啟德維港‧雙鑽公布首張價單當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，8月下旬主要銀行承諾加快按揭審批，9月初恢復現金回贈優惠，再加上市場期待9月中減息，在上述利好消息帶動下，CCL連升2周共0.39%。雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍受壓。相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，現時差1.19點或0.87%。



CCL仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.81%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.30%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.08%。

9月23日啟德天璽‧天公布首張價單182伙，9月24日中國人民銀行、國家金管總局及中證監宣布一系列支持經濟發展的金融救市措施，港股大幅反彈及滙豐銀行推出定息按揭計劃，9月26日元朗尚柏公布首張價單50伙，9月28日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪價單銷售85伙及元朗The YOHO Hub II推售120伙，上述相事宜對本地二手樓價的影響，將於10月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass連升2周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.73點，按周升0.30%。CCL(中小型單位)報136.34點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.46%及0.45%，仍在2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報141.37點，按周跌0.90%，處於2016年9月底低位。

四區二升二跌、新界西連跌3周後反彈

四區樓價二升二跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報128.40點，按周升1.70%，連跌3周後單周反彈，指數仍在2016年12月中水平徘徊。九龍CCL_Mass報136.19點，按周升0.41%，連升2周共0.92%，指數於2016年9月底低位徘徊。新界東CCL_Mass報147.26點，按周跌0.04%，連跌6周共3.85%，指數創2016年9月底後新低。港島CCL_Mass報134.18點，按周跌0.98%，指數處於2016年5月底低位。

以公布日期計，2024年第三季CCL暫跌3.26%，自2023年第二季起連跌6季，累跌18.47%。今年第三季CCL Mass跌3.32%，CCL(中小型單位)跌3.49%，CCL(大型單位)跌2.19%。港島跌4.44%，九龍跌3.32%，新界東跌3.62%，新界西跌1.91%。