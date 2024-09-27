遲買有着數！內地客5700萬買西貢洋房　平過三年前23%、送埋家俬

一手市場成交淡靜，不過貨尾豪宅仍有吸引力。有內地客上月底擲5,693.9萬元買入信置（0083）旗下位於西貢的133 PORTOFINO 3號洋房，呎價2.2萬元。如以呎價計較，呎價較3年前樓市高峰時沽出的2號洋房，賣平逾兩成。



參考成交紀錄冊資料，除成交期外，2號洋房及3號洋房買家的支付條款相若，但今次3號洋房買家不單成功買平貨，更可獲發展商送贈家俬。



內地客採150天成交期

據資料指，是次成交為133 PORTOFINO 3號洋房，實用面積2,641平方呎，連490平方呎花園，及662平方呎天台，另設314平方呎停車位，於8月底以5,693.9萬沽出，呎價約21,560元。

至於，新買家為姓閆（YAN）， 其英文名以普通話為主，料為內地背景人士。據成交紀錄冊顯示，新買家採150天成交期，並獲4.25%「代繳從價印花稅」優惠，另更獲發展商送贈傢俱及相關配備。

較同類洋房每呎賣平6638元

參考同屋苑實用面積相若成交屬2號洋房，實用面積2,586平方呎，於2021年樓市高峰期以7,292.1萬元沽出，呎價28,198元。如以呎價計，即是次3號洋房每呎賣平6,638元或23%。 不過，上述2號洋房於兩年後即2023年取消交易，至今仍未重售。

屋苑曾1億招標沽7號洋房

另一伙實用面積近3,500平方呎的7號洋房，亦於2022年4月份以1億元招標沽出，創項目成交價新高。

133 PORTOFINO 由10座物業組成，其中7座為洋房，合共提供33個單位，於2020年起以招標形式銷售，如連同上述成交計暫沽出30伙。