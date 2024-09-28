跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT　英皇楊受成楊政龍父子到場督師

【楊受成/楊政龍/英皇集團/英皇國際】美國聯儲局及中央政府出招刺激內地經濟，本港股市及樓市氣氛即時變得較以往樂觀，近期先有後多個發展商推盤應市。英皇國際（0163）位於跑馬地的新盤ONE JARDINE'S LOOKOUT今日（28日）推售85伙。今早項目未正式開售，已有數十組買家排隊等候進入銷售中心揀樓。英皇集團主席楊受成，以及其子﹑英皇國際副主席楊政龍亦有到場督師，市傳最新已沽出46伙。

對於近期有多個發展商先後推出樓盤應市，楊政龍認為多盤齊開實屬好現象，又表示會視情況決定項目加價加推的步伐。



楊政龍指近日恒指升勢令買家心情良好

楊受成及楊政龍今早10時左右已到銷售中心現場。其後楊政龍談及銷情時指出，今日準買家出席率高，目前多盤齊開屬好現象，恒指連升買家心情好。料未來新盤百花齊放，明年樓市穩步上升，睇情況決定項目加價加推步伐。

英皇國際副主席楊政龍（圖左）表示，今日準買家出席率高，目前多盤齊開屬好現象。（黃寶瑩攝）

英皇國際顧問方文彬表示，項目昨日截收約2,000票，而今日A組準買家出席率達9成，暫錄大手買家連賺12伙，有信心首輪銷售「一Q沽清 」，笑指「今日買到嘅客人一定會升」，並視乎銷售情況決定加推步伐。

項目吸引不少準買家到場，等候人龍曾長達百米。代理更指出，有不少投資客入市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該行於大手時段，促成兩組大手成交，分別購入12伙及7伙。其中最大手購入12伙包括6伙三房，2伙兩房及4伙一房，以即供價計共斥資逾8,900萬元。

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前身屬英皇駿景酒店舊址 2019年逾百萬元完成補地價

上述項目前身屬英皇駿景酒店舊址 ，於2019年以約100多萬元完成補地價，及後於2020年獲批建築圖則，總樓面面積約58,000平方呎，料重建成一幢樓高27層的住宅大樓，涉及123伙項目，並於今年5月獲批預售樓花同意書。發展商早前透露，是次宏德街1號住宅項目重建費用估計約6億元。