ONE JARDINE'S LOOKOUT暫收近1500票　超購逾16倍　明下午截票

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，落實本周六（28日）首輪發售85伙單位，入場價415.8萬起。項目至今錄得近1,500個認購登記，以首輪銷售85伙計，超購逾16倍，項目於明天下午截票。



項目將於本周六首輪發售85伙，單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積231至559平方呎，折實售價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT。

夥各地產代理推按揭優惠

為配合項目銷售， ONE JARDINE'S LOOKOUT亦夥各地產代理推按揭優惠。其中，經中原按揭轉介申請可獲全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-1.75%（P現為5.625%），即實際按息現低至3.875%，計劃設有現金回贈高達貸款額0.2%，按揭成數高達9成，按揭年期長達30年。

另美聯夥經絡提供「置業易低息高成數H按優惠」按揭成數高達9成，按息全期低至H+1.3%，上限低至P-1.75%（P=5.625%），即封頂息率低至3.875厘，現金回贈高達0.2%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。