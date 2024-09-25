跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT周六開賣85伙 暫收千票、周五截票
撰文：李明珠
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英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨晚深夜上載銷售安排，定於本周六（28日）首輪發售85伙單位，入場價415.8萬起，周五（27日）截收認購登記。
項目將於本周六首輪發售85伙，單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積231至559平方呎，折實售價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元。
英皇國際集團銷售及市場總監柯穎豪表示，項目將於本周五下午1時截收認購登記，目前暫收接近1,000票，以銷售的85伙計，超額認購近11倍。
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