十大屋苑周末7宗成交無升跌　一手銷情理想　二手短期內料受壓

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周無升跌，4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效應下，整體入市氣氛提升，發展商把握時機積極推盤，價錢吸引，搶去大量購買力，本週末跑馬地及元朗新盤銷情相當理想，週末兩天錄約240宗一手成交，短期內二手市場交投明顯受壓。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，減息後整體入市氣氛正面，太古城本週末錄一宗成交，本月累錄約12宗成交，平均實用呎價約12792元水平，成交單位為南山閣高層D室，實用面積689平方呎，3房間隔，座向東南，享開揚市景及山景，有雅致裝修，日前議價後最終以865萬元易手，平均實用呎價12,554元，原業主於2017年以1,108萬元購入單位，持貨約7年，賬面蝕243萬元，單位貶值約21.9%。

海怡半島本周末錄1宗買賣成交，新成交單位為16座中層G室，實用面積882平方呎，3房套間隔，最新以1420萬元沽出，平均實用呎價16,100元。

海怡半島

九龍區4個指標屋苑中，只有美孚新邨錄1宗成交。新盤低價推售，搶去大批市場購買力，二手交投受壓。美孚新邨週末錄約1宗成交，包括蘭秀道18號低層A室成交，實用面積呎556平方呎，2房間隔，望內園景，日前議價後以515萬元沽出，折合實用呎價9,263元。新買家為區外換樓客，見租金持續上升，減息後供款下調，見單位價錢合理即入市單位自用。

原業主於1995年以100萬元購入單位，持貨29年，是次沽出賬面獲利415萬元，單位升值約4倍多。

美孚新邨

新界區方面，週末映灣園錄1宗成交，屋苑本月累錄約11宗成交，週末成交單位包括9座中層H室，實用面積927平方呎，3房連套房間隔，議價後以883萬元將單位易手，折合平均實用呎價9,525元。據了解，原業主於2017年以860萬元購入單位，持貨7年，是次沽出賬面獲利23萬元，升幅約2.7%。