跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT加推18伙　開放式入場費359.64萬

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，周六（28日）首輪發售85伙單位，於四小時內沽清，銷情理想。發展商表示，加推第3號價單，提供18伙開放式單位，折實平均呎價約21,179元。新加推單位為2樓至27樓A室，實用面積179至180平方呎，其中2樓A室的最低折實入場價為359.64萬元。



新加推18伙，定價為約399.6萬至441.1萬元，呎價22,200至24,645元，維持最高折扣10%，折實價約359.6萬至397萬元，折實呎價19,980至22,180元。

英皇國際副主席楊政龍表示，是次推出的開放式單位為東半山罕有低於360萬元起的全新住宅，屬港島優質投資單位。近期減息及恒指反彈有助帶動樓市走勢，相信供平過租將重現，位處東半山優質地段的精品單位一定吸引無論自住或投資客人，希望準買家把握最後「明升價」入市機會。

英皇國際副主席楊政龍。

↓↓周六首輪銷售情況↓↓

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英皇集團主席楊受成（圖左），以及其子﹑英皇國際副主席楊政龍（圖右）親自到場督師。（黃寶瑩攝）

英皇集團主席楊受成（圖左），以及其子﹑英皇國際副主席楊政龍（圖右）親自到場督師。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

前身屬英皇駿景酒店舊址 2019年逾百萬元完成補地價

上述項目前身屬英皇駿景酒店舊址 ，於2019年以約100多萬元完成補地價，及後於2020年獲批建築圖則，總樓面面積約58,000平方呎，料重建成一幢樓高27層的住宅大樓，涉及123伙項目，並於今年5月獲批預售樓花同意書。發展商早前透露，是次宏德街1號住宅項目重建費用估計約6億元。