十一黃金周｜新地商場生意睇升10% 馮秀炎：疫後「最強黃金周」
撰文：蔡偉南
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為慶祝國慶75周年及迎接10.1黃金周，新鴻基地產（0016）旗下15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，斥資1,000萬元在各區全力支持盛事經濟，包括apm設國慶美食市集，在港島區重點商場如wwwtc mall 、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠。黃金周首日人流及營業額按年增約5%，料未來6日仍有上升空間，估計7天黃金周的人流及營業額按年增5%至10%。
新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，新地15大商場早在9 月已在本地社交平台及內地小紅書和大眾點評積極推廣，發放優惠券並提供訪港旅客攻略。國慶假期前，中港兩地宣布降息，進一步提升了本地市民和遊客的消費欲望，預計在7天的黃金周期內，優惠券下載量將超過一萬張。
她又指，各區的慶祝活動增添節日色彩，其中以國慶煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。去年中秋節與國慶假期相連，為本地零售業帶來了疫後「最強黃金周」。
雖然今年國慶假期不包含周末連假，新鴻基地產的15大商場仍加強慶祝活動和優惠力度，與商戶合作大量派發優惠券，預計今年7天黃金周的人流和營業額將按年增長5%至10%，其中餐飲、電器和藥妝等料較受惠。
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