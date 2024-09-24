洗米華、磁帶大王陳秉志上環劏舖被接管　「澳門廣場」共130間舖

由澳門商人、綽號洗米華的周焯華及資深投資者「磁帶大王」陳秉志，共同持有的上環信德中心商場三樓一籃子商舖「澳門廣場」，獲接管人推出放售，涉及130個商舖，面積共逾2萬平方呎。



高力表示，承接管人委託為獨家代理以公開招標形式出售上環干諾道中168至200號信德中心商場三樓一籃子商舖，物業將以「現狀」及部份連租約形式出售。是次出售部份位於商場3樓部份 「澳門廣場」，共130個商舖，總建築面積逾20,000平方呎。現時租戶大多以餐飲、醫療、美容為主。

資深投資者陳秉志。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，信德中心作爲上環甲級商廈，座落於上環港鐵站上蓋及巴士總站旁，地點優越；物業毗鄰西區海底隧道，貫穿港九新界各地。整座建築物包含東西兩座辦公大樓及基座商場，並附設停車場。

基座商場3樓連接港澳碼頭上落客區，屬過境人士必經之地；同時中區行人天橋接駁商場位置，連接中上環多個主要地區，直達國際金融中心及機場鐵路「香港站」；而前往中環核心商業區，亦只需數分鐘之步程。

2014年6億買入、其後7000萬翻新為「澳門廣場」拆售

翻查資料，在2014年，周焯華夥拍本港資深投資者「磁帶大王」陳秉志以約6億元購入上環信德中心3樓商舖樓面，涉約3萬餘平方呎，並斥約7,000萬元翻新成「澳門廣場」，再分拆招租。