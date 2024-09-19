中洲置業放售火炭星凱．堤岸商場　意向價6億、目前出租率50%

發展商放售旗下住宅基座商場。市場消息指，中洲置業放售旗下火炭新盤星凱．堤岸基座商場，意向價6億元，呎價約8,153元。



上述火炭星凱．堤岸商場設有地下至二樓共3層商舖。一樓面積約8,711平方呎，而二樓面積則約4.6萬平方呎，商場整體舖位面積約73,590平方呎。另外，商場亦提供35個私家車位及4個電單車位。發展商中洲置業現叫價6億元放售，折合呎價約8,153元。

出租率達50%、麥當勞19.8萬月租舖位

據悉，目前商場出租率約50%，已租用的商戶以餐飲為主，包括早前麥當勞以月租約19.8萬元承租商場2樓201號舖，面積約3,748平方呎。而其他餐飲商戶包括大家樂、譚仔三哥米綫等。除餐飲外，商場亦有醫務所、教學中心、髮型屋等民生商戶。

星凱‧堤岸全盤1335伙

火炭星凱‧堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由4幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。項目現已落成，開售至今累售1,202伙，佔全盤逾90%。