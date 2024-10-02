新世界柏蔚森II今首輪盡推首批155伙　暫沽11伙

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森II，上周六推出首張價單，涉及155伙，折實平均呎價約19,207元，一房入場費424.7萬元。該盤今日（10月2日）首輪銷售盡推155伙應市。市場消息指，柏蔚森II今日暫時售出約11伙。



首張價單155伙 36伙獲18%折扣優惠

首張價單涉及155伙，實用面積由262至451平方呎，價單定價由521.2萬至1156.3萬元，呎價由19,880至25,639元。其中36伙則可獲18%折扣優惠，折實售價427.5萬元至732.4萬元，折實呎價16,317至18,136元，於10月2日至6日其間買入可再獲2.8萬元折扣。

換言之，如扣除2.8萬元折扣，入場單位為3座2樓F室，價單定價521.4萬元，價單呎價19,901元，折實售424.7萬元，折實呎價16,210元。

柏蔚森II 提供750伙 主打2房單位

柏蔚森II 共提供750伙，戶型一房至兩房間隔，其中1房標準單位實用面積262至287平方呎，兩房標準單位實用面積由381至451平方呎。另外，特色單位實用面積437至451平方呎，預計關鍵日期為2025年8月31日。