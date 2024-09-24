新世界柏蔚森II上樓書涉750伙 主打兩房戶 最細單位262呎起
撰文：黃祐樺 李明珠
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森II今日（24日）命名為「Harbour FOREST」兼上載樓書，涉及750伙，最細262平方呎屬一房。項目主打2房單位，佔全盤逾86%，預計將於短期推出，預計關鍵日期為2025年8月31日。
柏蔚森II 提供750伙 主打2房單位
柏蔚森II 共提供750伙，戶型一房至兩房間隔，其中1房標準單位實用面積262至287平方呎，兩房標準單位實用面積由381至451平方呎。另外，特色單位實用面積437至451平方呎。
最細單位第2座1樓至29樓F室，實用面積262平方呎，一房間隔。至於，實用面積最大單位為第3座3樓及5樓至29樓A室，實用面積451平方呎，兩房間隔。
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